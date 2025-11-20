Dubbi viola, Tuttosport: "Più Comuzzo di Ranieri. Occhio a Sohm"

Dubbi viola, Tuttosport: "Più Comuzzo di Ranieri. Occhio a Sohm"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 08:24Primo Piano
di Redazione FV

Tuttosport si occupa delle potenziali scelte di Paolo Vanoli in vista di sabato contro la Juventus.

Rispetto alla formazione varata contro il Genoa il ritorno di Kean potrebbe essere l'unica novità anche se il tecnico è alle prese con più di un nodo da sciogliere: in difesa dove Ranieri appare al momento in dubbio (pronti Comuzzo o Viti), sulla fascia sinistra dove Fortini e Parisi si giocano il posto considerando che Gosens - lesione di 1° grado alla coscia sinistra - va verso il forfait; in mediana dove Sohm appare ancora in vantaggio su Fagioli, altro ex insieme a Nicolussi Caviglia e Mandragora che via social ha postato il messaggio “Non mollare” che ben si sposa alla situazione a dir poco critica di questa Fiorentina