Corvino: "Ricordo il 3-2 alla Juve: quel gol indelebile di Osvaldo..."

Pantaleo Corvino, ex dirigente della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in vista di Fiorentina-Juventus: “Mi dispiace per il momento che sta passando la Fiorentina, ma sono certo che si rialzeranno. Contro la Juve troverà nuovi stimoli. Io ricordo il 3-2 con gol di Osvaldo nel finale, a Torino: ho ancora negli occhi il settore ospiti in visibilio”.

Qual è stato il suo colpo più importante a Firenze? 
“Parto da Luca Toni e chiudo con Dusan Vlahovic, pur sapendo di fare un torto a tanti”.