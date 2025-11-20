Oggi Funaro a Nyon per sostenere la candidatura del Franchi a Euro2032

Oggi Funaro a Nyon per sostenere la candidatura del Franchi a Euro2032
Oggi alle 12:23Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Corriere Fiorentino ricorda che oggi una delegazione di Palazzo Vecchio sarà a Nyon, in Svizzera, per presentare alla UEFA il progetti di ristrutturazione del Franchi. Il tutto per sostenere la candidatura di Firenze a ospitare Euro 2032. Ci saranno anche i progettisti dello studio Arup. Verrà spiegato l’intento di finire i lavori entro il 2029 e illustrato ciò che la città potrà offrire a livello di logistica con le strutture relative. La decisione sui cinque stadi che ospiteranno il torneo sarà definitiva entro ottobre 2026.