KEAN, È meglio di Vlahovic: i dati sul suo avvio di stagione

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport riporta oggi un confronto tra la prima stagione di Dusan Vlahovic a Firenze (2020-2021) e quella che sta vivendo con la maglia viola Moise Kean. E attualmente, Moise ha avuto una partenza migliore: Kean ha messo a segno 5 gol nelle prime 11 giornate, mentre Vlahovic aveva segnato una sola rete. Non solo: per gli expected goals, l'attesa di Vlahovic era di 3,93 (arrotondando a 4 per eccesso); mentre per Kean l'attesa è di 7,17 e ne ha fatti 5.

Da dopo Vlahovic sono passati attaccanti alla Fiorentina che hanno fatto rimpiangere il serbo. Adesso Kean ha avuto una partenza migliore visti anche i tre gol messi a segno in Conference League. E poi con il suo gol ha strappato tre punti a Torino. Adesso in casa Juve c'è chi si mangia le mani visto che Kean ha contribuito nove volte alla partecipazione del gol (8 reti e 1 assist), superando le 8 partecipazioni fatte nella stagione 2022-2023 in 40 partite con la Juventus.