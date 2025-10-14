Kean a San Siro non ci sarà, La Nazione: "In forte dubbio anche la sfida col Rapid Vienna"
Per Kean si tratta di una distorsione alla caviglia, si legge su La Nazione. Secondo quanto riporta il quotidiano, al momento è impossibile fissare una data di rientro: molto dipenderà dalla risposta della caviglia nei prossimi giorni. Quel che è certo è che l’attaccante non sarà disponibile per la gara di domenica contro il Milan e, a dirla tutta, resta pure in forte dubbio la sfida del 23 novembre con il Rapid Vienna in Conference.
Per decidere, servirà attendere l’evoluzione dell’infortunio. Secondo quanto riporta il quotidiano, però, piccoli segnali positivi non mancano: già domenica Kean camminava discretamente, senza dolore né gonfiore.
