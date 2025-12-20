FirenzeViola
Paratici, il colpo CR7 e la successiva rottura con Marotta
E' stato il suo più grande colpo ma anche l'acquisto più oneroso del calcio italiano: 100 milioni. "Un'idea folle", la definì Fabio Paratici che riuscì a tradurla in pratica nell'estate del 2018 grazie all'avallo del presidente Agnelli. Gli elevati costi dell'operazione però non convinsero mai del tutto Beppe Marotta, all'epoca amministratore delegato dei bianconeri.
Tra l'altro proprio nel giorno della presentazione del portoghese è Paratici a sedersi accanto al presidente, nel posto che di solito spettava a Marotta. Proprio perché aveva vinto la linea Paratici sul fronte Ronaldo. E' così dunque che si consuma la frattura e poi rottura tra i due - Marotta e Paratici - che avevano lavorato fianco a fianco per quindici anni
Commisso ha investito sul Viola Park, voleva rifare lo stadio, spenderà 18 milioni per Pioli e ne ha spesi 90 per il mercato. Ma allora perché ha indebolito la società?di Alberto Polverosi
Luca CalamaiFirenzeViolaUn’altra partita da arrossire. Presidente Commisso, quanto deve durare questa agonia senza un tuo intervento? Vietato ripetere con Giuntoli l’errore-Sarri. Via Dzeko riprendiamo Beltran. Servono quattro acquisti
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgoglio
