Paratici, il colpo CR7 e la successiva rottura con Marotta

Oggi alle 17:45Primo Piano
di Lorenzo Marucci

E' stato il suo più grande colpo ma anche l'acquisto più oneroso del calcio italiano: 100 milioni. "Un'idea folle", la definì Fabio Paratici che riuscì a tradurla in pratica nell'estate del 2018 grazie all'avallo del presidente Agnelli. Gli elevati costi dell'operazione però non convinsero mai del tutto Beppe Marotta, all'epoca amministratore delegato dei bianconeri.

Tra l'altro proprio nel giorno della presentazione del portoghese è Paratici a sedersi accanto al presidente, nel posto che di solito spettava a Marotta. Proprio perché aveva vinto la linea Paratici sul fronte Ronaldo. E' così dunque che si consuma la frattura e poi rottura tra i due - Marotta e Paratici - che avevano lavorato fianco a fianco per quindici anni