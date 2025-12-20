FirenzeViola
Paratici sempre più vicino alla Fiorentina: c'è il suo via libera
FirenzeViola.it
Importanti novità in casa Fiorentina. Come già anticipato nelle scorse ore il club viola ha scelto di accelerare sul fronte dirigenziale puntando forte su Fabio Paratici, attuale co-direttore sportivo del Tottenham.
All'ex dirigente tra le altre squadre soprattutto della Juventus, che avrebbe già dato il suo ok, è stata fatta un'offerta importante per durata e accordo ed è stato proposto il ruolo di direttore dell'area tecnica viola. Da non trascurare anche il fatto che Paratici, rientrato di recente dalla squalifica di 30 mesi per il caso plusvalenze, gode di ottimi rapporti con l'attuale direttore sportivo gigliato Roberto Goretti.
