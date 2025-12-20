FirenzeViola Paratici, il caso plusvalenze e la squalfica di 30 mesi

Ha dovuto scontare 30 mesi di squalifica. Fabio Paratici ha dovuto fare i conti con una pena comminata dalla Figc nell'ambito dell'inchiesta plusvalenze e del processo sportivo contro la Juventus. Il dirigente ha poi spiegato come ha vissuto questo periodo e che cosa è realmente accaduto secondo il suo punto di vista: "Nessuno - ha detto in un'intervista a Sky - ha mai spiegato che la Juventus, io e le persone coinvolte siamo stati condannati non per la valutazione ‘artificiale’ o distorta dei calciatori, ma per un principio contabile che non è mai stato utilizzato prima. E neanche dopo. Ci sono decine di criteri per cui la valutazione dei giocatori cambia.

Altrimenti non staremmo a parlare di occasioni di mercato". Per quanto riguarda invece il processo penale per gli ex dirigenti Juve coinvolti nell'inchiesta Prisma Paratici ha patteggiato la pena di un anno e mezzo. "È stata una scelta responsabile: questa vicenda è durata 4 anni e mezzo… La squalifica sportiva era già stata scontata e il processo penale era solo all’udienza preliminare. Per gli anni a venire non avremmo avuto nessuna certezza di come si sarebbe conclusa".