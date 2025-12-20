FirenzeViola

Paratici, dagli inizi alla Samp ai colpi Tevez e Higuain

di Lorenzo Marucci

Malato di lavoro, vede calcio in continuazione. Viene descritto così Fabio Paratici, possibile nuovo responsabile dell'area tecnica della Fiorentina.

Il suo fiuto per gli affari emerge subito, fin dagli inizi alla Samp, dove da stretto collaboratore di Marotta partecipa alla costruzione della Samp di Cassano e Pazzini. Poi sempre con Marotta passa alla Juve dove nel lungo periodo, dal 2010 al 2021 mette a segno una serie di colpi che consentono ai bianconeri di raggiungere grandi successi: l'acquisto più eclatante è Cristiano Ronaldo, ma altri grandi affari sono stati anche Dybala, Vidal, Higuain, Barzagli, Rabiot, Mandzukic, Tevez, Pogba, Bonucci e Barzagli   