KAYODE, Prima da titolare con l'Under21. Ora la Viola

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo un totale di 9 minuti in tre partite giocate, finalmente Michael Kayode è riuscito nell'obiettivo di esordire da titolare nella rappresentativa Under21 dell'Italia. È successo venerdì nel match, terminato 2-2, tra gli azzurrini e la Francia. Era più di un anno che il terzino destro gigliato aspettava quest'occasione, ovvero da quando, dopo aver vinto da protagonista l'Europeo Under19, aveva ricevuto la prima chiamata da parte di Nunziata.

Archiviata la Nazionale, come riportato dal quotidiano La Nazione, l'obiettivo di Kayode è quello di prendersi uno spazio maggiore nella Fiorentina. Per il momento il classe 2004 ha racimolato appena 345 minuti in otto presenze. Un minutaggio inferiore rispetto alla scorsa stagione quando, a questo punto dell'anno di primi ne aveva giocati 661. Da considerare ovviamente che l'anno passato Dodo si era infortunato al ginocchio, mentre sta vivendo un periodo straordinario, coronato con la chiamata della nazionale brasiliana, in questa stagione.