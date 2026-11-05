Verso la Juventus, Vanoli per la Nazione schiererà la stessa formazione vista col Sassuolo

La Fiorentina si prepara alla sfida con la Juventus, con Paolo Vanoli chiamato a intervenire su aspetti tattici e mentali. Possibile la conferma della squadra vista contro Atalanta e Sassuolo, con Joao Mario a sinistra e Dragusin-Viery al centro della difesa. In avanti, Mastantuono e Njie sulle fasce sembrano invece garantire maggiore supporto a Pellegrino.

Il tecnico dovrà insistere soprattutto sulla concentrazione e sulla capacità di reagire nei momenti complicati, come dimostrato nella rimonta contro il Sassuolo. Domenica il Franchi sarà tutto esaurito e spingerà i viola in una gara dal peso importante anche per la classifica. Dopo i tre punti conquistati a Reggio Emilia, l'obiettivo è completare il percorso con un altro successo, allontanandosi ulteriormente dalla zona retrocessione. A Firenze, inoltre, quella con la Juventus resta una partita dal significato particolare. Lo scrive La Nazione.

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