Gonçalves illumina in 13 minuti. La Gazzetta dello Sport: "9 palloni, 3 passaggi chiave e un assist"

Lunedì al Mapei, Pedro Gonçalves, nei 13 minuti in cui è stato in campo ha toccato 9 palloni, regalato 3 passaggi-chiave e servito l’assist a Mastanuono per il momentaneo 3-2. Dall’inizio della stagione è stato titolare soltanto con il Como (per poi uscire al 63’) ma per il resto è entrato in corsa anche a causa di una condizione atletica inferiore rispetto ai compagni dal momento che in estate aveva saltato tutta la seconda parte della preparazione con lo Sporting, club da cui è arrivato in prestito. Da qui tanta panchina iniziale e la capacità di saper aspettare il momento giusto per illuminare il gioco,senza farsi prendere dalla frenesia nonostante gli appena 131 minuti totali in dieci giornate di Serie A.

Lo riporta la Gazzetta dello Sport.