Fiorentina, stadio verso il tutto esaurito per la Juve. La Nazione: "Serve il fortino Franchi"

Fiorentina, stadio verso il tutto esaurito per la Juve. La Nazione: "Serve il fortino Franchi"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:15Rassegna stampa
di Redazione FV

Il tutto esaurito al Franchi appare ormai scontato per la sfida alla Juventus, anche senza considerare la capienza limitata dai lavori di ristrutturazione. La partita contro i bianconeri rappresenta però molto più di una semplice sfida casalinga: per la Fiorentina può essere l'occasione per restituire allo stadio il ruolo di fortino e ritrovare quel legame speciale tra squadra e pubblico che in passato ha rappresentato un valore aggiunto. Vanoli e i suoi uomini sono consapevoli di quanto la tifoseria aspetti da tempo una vittoria capace di regalare entusiasmo.

Il successo in trasferta contro il Sassuolo ha sicuramente contribuito a risollevare il morale, ma un successo contro i bianconeri avrebbe un peso decisamente superiore. Oltre ai tre punti, permetterebbe di ricostruire fiducia e rafforzare le ambizioni in vista del prosieguo della stagione. Il posticipo di domenica diventa dunque un appuntamento fondamentale per invertire la rotta, superare vecchie difficoltà e riportare entusiasmo nell'ambiente viola. Lo riporta la Nazione.