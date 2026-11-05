Fiorentina, stadio verso il tutto esaurito per la Juve. La Nazione: "Serve il fortino Franchi"

Il tutto esaurito al Franchi appare ormai scontato per la sfida alla Juventus, anche senza considerare la capienza limitata dai lavori di ristrutturazione. La partita contro i bianconeri rappresenta però molto più di una semplice sfida casalinga: per la Fiorentina può essere l'occasione per restituire allo stadio il ruolo di fortino e ritrovare quel legame speciale tra squadra e pubblico che in passato ha rappresentato un valore aggiunto. Vanoli e i suoi uomini sono consapevoli di quanto la tifoseria aspetti da tempo una vittoria capace di regalare entusiasmo.

Il successo in trasferta contro il Sassuolo ha sicuramente contribuito a risollevare il morale, ma un successo contro i bianconeri avrebbe un peso decisamente superiore. Oltre ai tre punti, permetterebbe di ricostruire fiducia e rafforzare le ambizioni in vista del prosieguo della stagione. Il posticipo di domenica diventa dunque un appuntamento fondamentale per invertire la rotta, superare vecchie difficoltà e riportare entusiasmo nell'ambiente viola. Lo riporta la Nazione.