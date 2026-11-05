Il centrocampo viola è un rebus. Il Corriere Fiorentino: "Vanoli non ha trovato la soluzione"

Finora Vanoli ha puntato con continuità su Ndour e Fagioli, tra i giocatori più utilizzati della rosa alle spalle di De Gea, Dragusin e Mastantuono. Le gerarchie, tuttavia, non sono ancora definitive e potrebbero cambiare già a partire dalla gara contro la Juventus. L'ipotesi Gonçalves in mediana resta al momento in secondo piano, soprattutto per il rendimento offerto dal portoghese sulla trequarti, mentre per ritrovare Atta al massimo della condizione sarà necessario attendere ancora. Il tecnico dovrà quindi individuare le combinazioni migliori, evitando passi falsi soprattutto nella zona centrale del campo e prestando attenzione anche alla gestione mentale dei singoli.

Dopo il successo di Reggio Emilia, Vanoli ha richiamato Fagioli, Oulai e Ndour, tornati dagli impegni con le rispettive nazionali con qualche pensiero di troppo. In precedenza, però, aveva preso le difese del regista azzurro, respingendo le critiche ricevute. Un comportamento che alterna bastone e carota, necessario per gestire un reparto ancora alla ricerca del giusto equilibrio. La priorità resta trovare un assetto stabile e superare le difficoltà di una manovra che continua a risultare troppo prevedibile. Lo riporta il Corriere Fiorentino.