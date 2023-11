JOVIC, Buco nell'acqua a Milano, ultima chance coi viola?

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport definisce Luka Jovic il grande flop del mercato del Milan: ceduto dalla Fiorentina ai rossoneri nell'ultimo giorno della sessione estiva, il serbo sta inanellando spezzoni di gara incolore dalle parti di San Siro. 223 minuti per ora senza tirare mai in porta nella sua nuova avventura per un attaccante che non si è mai davvero riavvicinato ai fasti del suo primo periodo all'Eintracht. E adesso? L'ultima spiaggia potrebbe essere proprio contro la Fiorentina: complice la squalifica di Olivier Giroud, Jovic potrebbe affrontare da titolare il suo passato proprio alla ripresa del campionato, il prossimo 25 novembre a Milano.