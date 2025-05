Joaquin esalta Gudmundsson: "Talentuoso, come Kean. Peccato il Franchi così"

Ne aveva già parlato ieri dalla pancia del Franchi davanti ai media presenti, oggi l'ha rifatto in modo più sintetico ma anche approfondito. Joaquin, bandiera e attuale dirigente del Betis ma anche grande ex Fiorentina, si è concesso a La Gazzetta dello Sport in vista della semifinale di ritorno di stasera, cominciando però dai ricordi in viola: "Firenze è qualcosa di speciale. Io, mia moglie e le mie figlie siamo innamorati di questa città. Eravamo una squadra forte, con Pepito Rossi, Borja Valero, Salah... Peccato che il Franchi sia in ristrutturazione. Si sta modernizzando.Città e club meritano uno stadio all’altezza".

L'ex esterno spagnolo si è poi poi proiettato sulla gara odierna per andare in finale di Conference: "E’ la partita più importante della nostra storia.All’andata abbiamo vinto. Ma non posso dire che siamo favoriti, proprio no. Sono nervoso perché è una sfida difficilissima, anche se la Joaquin Ex Fiorentina e Betis nostra squadra compete e gioca bene. Ma la Fiorentina è un grande gruppo".

Infine, considerazioni personali sul giocatore viola che l'ha colpito maggiormente: "Gudmundsson. Giocatore di grande talento. Poi anche Kean, un ottimo attaccante. Ma, ripeto, è il gruppo che conta e loro sono ben organizzati. Ovviamente apprezzo molto lo spagnolo De Gea. Per lui parla il curriculum. E’ un portiere straordinario, ma anche il nostro già dimostrato di essere all’altezza".