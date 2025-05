Palladino e il rinnovo, l'analisi di Repubblica: la mossa decisiva di Rocco

L'edizione odierna de La Repubblica nelle sue pagine fiorentine analizza la scelta da parte della Fiorentina di prolungare il contratto di Raffaele Palladino a stagione ancora da ultimare. Come evidenzia il quotidiano, l’estensione è per altre due stagioni e arriva dritta su indicazione del presidente Rocco Commisso che anche nei momenti di maggiore difficoltà, quando i risultati stentavano e volavano alti i nomi dei possibili sostituti, aveva sempre difeso il tecnico e sbarrato ogni altra ipotesi. Il concetto è quello del percorso, avviato, costruito, ritoccato, migliorato, aggiustato.

Un cammino in divenire che ha spinto il club a proseguire assieme, al di là di come finirà questa sera e di come la squadra si piazzerà in classifica. Anche se Palladino sa benissimo come alla fine, sempre e comunque, conterà il campo.