"Devi vincere": la tifoseria ha caricato la Fiorentina. E la Curva chiama a raccolta lo stadio

Se non bastassero di per sé le motivazioni, ci ha pensato anche la Curva Fiesole a caricare a dovere la Fiorentina in vista della semifinale di ritorno col Betis. La Nazione ripercorre sulle proprie pagine l'incontro di ieri pomeriggio (in calce l'immagine scattata dai nostri inviati), sotto alla Torre di Maratona fuori dai cancelli del Franchi, tra il nucleo del tifo viola e la squadra di Palladino, nel punto in cui è transitato il pullman della Fiorentina che poi avrebbe raggiunto il Viola Park per il ritiro pre partita. Luogo non casuale perché pochi metri più in là, sul manto del Franchi, si stava allenando il Betis (ampiamente beccato dai cori prima dell’arrivo del pullman viola).

Le immagini raccontano di cori, fumogeni e bandiere al vento. In tanti si sono arrampicati sulle barriere di prefiltraggio davanti alla Maratona per godere di una posizione privilegiata. Di tutto per trasmettere ancora di più ai ragazzi di Palladino - qualora ce ne fosse stato bisogno - la voglia di fare l’impresa. La squadra si è affacciata al cancello della Maratona per godere a pieno della carica degli ultras. "Devi vincere" il messaggio più gettonato. Volti concentrati e già in clima partita. Da Palladino ai senatori. Dodo è in prima fila, poi arrivano gli altri. De Gea è fra gli ultimi insieme a Kean. Uomini decisivi, nella notte della stagione. Infine, come anticipato dalla nostra redazione, la Curva Fiesole ha annunciato che la coreografia prevista per stasera è stata vietata dalla Questura "per quella non gradita fatta contro la Juve", invitando così tutto lo stadio a portare una bandiera per colorare tutto l'impianto.