Gudmundsson sul futuro: "Mi piacerebbe rimanere alla Fiorentina ma non dipende da me. Isco impressionante"

Intervistato dal noto quotidiano spagnolo Marca, il fantasista della Fiorentina Albert Gudmundsson ha parlato dei temi legati alla sfida di questa sera contro il Real Betis. Ecco alcune delle sue parole: "Sono arrivato alla Fiorentina molto motivato, ma mi sono infortunato e ora sento di essere tornato di nuovo in forma. Se mi piacerebbe restare alla Fiorentina? Certo che sì. Altrimenti non sarei venuto, ma non dipende da me. Mi piacciono le grandi partite. Mi riescono bene e quella col Betis è una di queste, assolutamente. È la partita più importante della stagione e una delle più grandi della mia carriera. Non sarà facile. Hanno giocatori molto forti che stanno facendo molto bene. All'andata l’ambiente mi ha sorpreso: non me lo aspettavo ed è stato incredibile. E vedere Isco: come si muove, come gioca di prima... È impressionante. Dobbiamo stare attenti a lui, ha avuto troppo spazio. Il paragone tra me ed Isco? Mi piace, è un bel paragone, ma non è del tutto giusto: lui ha giocato molti anni nel Real Madrid. Dovremo essere compatti in difesa e creativi e precisi in attacco. Se ci riusciamo, andremo in finale".

L'islandese ha poi parlato di De Gea: "Quello che mi ha colpito di più è il suo livello dopo un anno senza giocare. È ancora uno dei migliori portieri al mondo. Ci ha fatto guadagnare molti punti questa stagione. Continua a essere su un altro livello". Parole poi anche di Moise Kean: "“Veniva da una stagione difficile, aveva voglia di dimostrare e ci è riuscito. È giovane, ma con esperienza: ha giocato in Premier, Ligue 1 e Serie A. Sta segnando tanto e ha un grande futuro.” Le piacerebbe giocare nella Liga in futuro? “Ora sto molto bene alla Fiorentina, ma in generale mi è sempre piaciuto il calcio spagnolo".