FirenzeViola Fiorentina-Betis, le probabili formazioni: torna Dodó, non Cataldi. Al posto dell’ex Lazio favorito Adli

Confermare il tecnico alla vigilia della partita più importante dell’anno significa prendere posizione, a prescindere dai risultati, e in questo passo la Fiorentina mostra programmazione. Se la scelta sarà poi quella giusta per alimentare nuove ambizioni solo il campo lo dirà, ma intanto va dato atto al club di voler costruire la prossima stagione con anticipo, e già questo è un aspetto positivo.

Subito l’esame più importante

Destino vuole che allora il confermato tecnico si ritrovi praticamente subito ad affrontare l’esame più importante, se non quello più complicato. Se il club sgombra il campo da qualsiasi dubbio sul futuro dell’allenatore dall’altro resta discriminante l’esito della semifinale di stasera per dare ulteriori giudizi sulla stagione ormai prossima alla sua conclusione. Insomma la Fiorentina fa benissimo a progettare il futuro ma stasera alle 21:00 contro il Betis si gioca il presente, al secolo la terza finale europea consecutiva

Torna Dodó, non Cataldi

Così nell’ottica della rimonta imposta dal 2-1 dell’andata il recupero di Dodó è fondamentale, tanto più in una squadra che sarà ancora senza Cataldi. Al posto dell’ex Lazio resta Adli il favorito a giocare davanti alla difesa mentre in linea con Mandragora Fagioli è davanti a Richardson nelle gerarchie. Con Pongracic Comuzzo e Ranieri davanti a De Gea Gosens va sulla sinistra mentre anche davanti non dovrebbero esserci dubbi sulla titolarità di Gudmundsson a sostegno di Kean.

Spagnoli con qualche cambio

Nel Betis reduce dal successo sull’Espanyol qualcosa rispetto all’andata potrebbe cambiare, magari in difesa sulla destra con Sabaly e sulla sinistra con l’ex Torino Ricardo Rodriguez mentre la coppia mediana è quella di giovedì scorso con Cardoso e Fornals. Altro cambio quello di Jesus Rodriguez che dovrebbe spingere Elazzouli in panchina, mentre non ci sono incertezze nel resto del reparto con Antony e Isco più arretrati rispetto alla punta Bakambu.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Dodó, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens, Gudmundsson, Kean

REAL BETIS BALOMPIÈ (4-2-3-1): Vieites, Sabaly, Bartra, Natan, R. Rodriguez, Cardoso, Fornals, Antony, Isco, J. Rodriguez, Bakambu