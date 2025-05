1200 tifosi del Betis a Firenze, 200 estremisti: misure e divieti per l'ordine pubblico

Per Fiorentina-Betis la città di Firenze si prepara ad accogliere l'onda d'urto dei tifosi spagnoli, motivo per cui sono state programmate misure di sicurezza volte a scongiurare guai di ordine pubblico. Già da ieri pomeriggio, scrive il Corriere Fiorentino, sono scattati i provvedimenti. Transennate alcune aree in cui insistono i principali monumenti cittadini, tra cui la Fontana del Nettuno, Palazzo Vecchio, la Loggia dei Lanzi, il Battistero e il Duomo. Iniziati poi i servizi dinamici e in forma fissa delle forze di polizia in piazza della Signoria, piazza Duomo, piazza Santa Maria Novella, piazza Santo Spirito e piazza Santissima Annunziata, in aggiunta agli ordinari servizi di controllo. Disposti poi una serie di divieti relativi alla vendita di bevande in bottiglia e in lattina e il consumo di alcolici anche nell’area Unesco e intorno al Franchi.

A Firenze sono attesi circa 1200 sostenitori della squadra spagnola. Ma sono duecento gli elementi della tifoseria spagnola considerati estremisti. All’andata tra l’altro a Siviglia, l’1 maggio scorso, c’erano stati forti scontri tra le tifoserie prima della gara ed ecco perché adesso la tensione è alta. In piazza Indipendenza, a partire da oggi, è stato allestito un meeting point per i tifosi spagnoli che partiranno con dei bus alla volta dello stadio. Ma è quasi certo, però, che prima della partita i tifosi spagnoli proveranno a raggiungere lo stadio in corteo. In tal caso la Questura ha previsto un percorso.