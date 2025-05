FirenzeViola Joaquin e una vigilia tra bistecca e vino rosso: la serata fiorentina dell'ex viola

Un flut di prosecco per iniziare, poi uno strudel di melanzane con pomodorini confit e subito dopo un primo a base di tortelli ripieni di scamorza affumicata e per finire, prima della crema chantilly, una tagliata di scottona con rucola e grana e patate arrosto. Il tutto bagnato da un vino rosso prestigioso delle colline toscane. E' stata una serata da ricordare a livello culinario quella che ha vissuto Joaquin, che ha scelto il centro di Firenze e in particolare la Buca San Giovanni per cenare assieme alla famiglia e alla dirigenza del Real Betis alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. L'attuale brand ambassador del club spagnolo (immortalato nella foto con Gianni Frija, proprietario del famosissimo ristorante fiorentino) ha ricordato con i presenti i tempi passati in maglia viola (in particolare i mesi in cui ha vissuto nel Lungarno Corsini), preparandosi in tutto e per tutto alla gara di questa sera.