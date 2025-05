RFV Coreografia negata alla Fiesole, il sindaco di Magenta: "Scandalo. Le istituzioni si facciano sentire"

Luca Del Gobbo, sindaco di Magenta nonché grande tifoso della Fiorentina, intervenuto a Radio FirenzeViola durante "C'è polemica", ha preso posizione sulla coreografia negata dalla Questura di Firenze alla Curva Fiesole, che si è vista così annullare tutto quel che aveva preparato per la gara di stasera al Franchi contro il Betis: "Da sindaco, mi auguro che la mia collega Sara Funaro abbia chiamato il questore, perché decidere di non far fare la coreografia in una semifinale europea alla Curva Fiesole è una cosa scandalosa. Fossi stato io il sindaco di Firenze avrei chiamato anche il ministro, è qualcosa che non esiste: abbiamo l'attenzione dell'Europa calcistica, Firenze è una città meravigliosa con una tifoseria incredibile e hanno impedito ai ragazzi della Fiesole di fare la coreografia, è un'ingiustizia.

Mi auguro che le istituzioni fiorentine chiedano chiarimenti in modo forte, perché oggi gioca una squadra che rappresenta un popolo. Perché la squadra ha bisogno di tenersi vicine anche le istituzioni in momenti come questo".