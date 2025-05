Avanti con Palladino, comunque vada la stagione: segnale pesante della Fiorentina

"Avanti con Palladino". Il titolo riservato dal Corriere Fiorentino al tecnico viola lascia poco spazio alle interpretazioni, andando a sintetizzare drasticamente la decisione della società di esercitare l'opzione nel contratto dell'allenatore fino al 2027, confermandolo di fatto per la prossima annata. Un segnale pesante e significativo che, in poche parole, testimonia la volontà della società di andare oltre l’esito del fondamentale match di stasera col Betis e in generale dei risultati. Comunque andrà, sarà con Palladino - scrive il quotidiano -.

"Il rinnovo è stata una sorpresa anche per me, me l’ha comunicato il presidente mezz’ora prima della conferenza stampa", ha poi commentato Palladino in conferenza stampa, sottolineando: "È un motivo di orgoglio per me, della fiducia che il presidente ha dimostrato nei miei confronti. Ringrazio anche i direttori Ferrari, Pradè e Goretti: abbiamo fatto un grande percorso insieme. Stiamo creando una base solida e importante da cui ripartire, per guardare con ancor più ambizione il futuro". Una realtà, quella della Fiorentina, che da ieri vive quindi di una ulteriore certezza, divisiva come scelta ma sicuramente di programmazione: a prescindere dall'esito della stagione, il progetto tecnico continuerà con Raffaele Palladino.