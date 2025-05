Il rinnovo di Palladino può trattenere anche Kean, ma ora la Fiorentina vuol emulare l'Inter

Dopo un prolungamento del contratto saputo all'ultimo momento, Raffaele Palladino si gioca la partita più importante della sua carriera da allenatore, nel giorno della sua 50esima panchina alla guida della Fiorentina. Tuttosport ribadisce come il tecnico campano abbia appreso dell'opzione di rinnovo fino al 2027 solo dopo l'ora di pranzo, tramite una telefonata del presidente Commisso poco prima della conferenza stampa della gara col Betis, con cui vuole festeggiare regalandosi la finale di Conference.

E la permanenza di Palladino - scrive il quotidiano torinese - potrebbe trattenere anche Kean dato il rapporto fra i due, anche se ora il futuro è solo il Betis: la Fiorentina vuole emulare l’Inter con il Barcellona, una notte da leoni per arrivare dritti in finale. La Fiorentina punta sui gol dell'ex Juve, le parate di De Gea, l’esuberanza di Dodo ma anche sulla voglia di rivalsa di Mandragora che le due finali di Conference le ha giocate e perse. Il Franchi sarà un’immensa onda viola ma è allerta per l’ordine pubblico in centro e zona stadio dove intanto ieri sera i tifosi viola si sono ritrovati per abbracciare e caricare la squadra.