Vai Moise, tocca a te. Il CorSport: "La Fiorentina sulle spalle del suo gigante"

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina viene proposto un focus legato a Moise Kean e al contributo che l'attaccante, rimasto in panchina all'inizio nella gara d'andata, potrà dare questa sera nella sfida contro il Betis. Per recuperare lo svantaggio, Palladino non può non affidarsi al suo attaccante di riferimento, al suo cannoniere scelto per mettersi in pari e poi provare il sorpasso.

E non sarebbe troppa grazia Sant'Antonio visto e considerato a che cosa si può dire abbia ormai (ben)abituato Moise: diciassette reti in trenta presenze e 2.531 minuti in campionato, spesso belle e prepotenti, non di rado determinanti per spostare il risultato dalla parte della Fiorentina, cinque in dieci partite e 577 minuti in Conference, una in una in Coppa Italia sebbene non sufficiente ad evitare l'eliminazione (ai rigori) agli ottavi per mano dell'Empoli. Numeri che spiegano bene l'annata dell'ex Juventus che se cercava un posto giusto e una squadra giusta dove rilanciarsi a Firenze e alla Fiorentina ha fatto bingo.