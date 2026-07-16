Viola, via agli esuberi: per Moreno al Wrexham manca il si del giocatore. Richardson saluta

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Tra acquisti e cessioni, il mercato della Fiorentina registra al momento un passivo di circa 28 milioni di euro. Per questo motivo la priorità del club viola, riporta stamani il Corriere dello Sport, è ora quella di sfoltire la rosa, a partire dagli esuberi.

Il nome più caldo in uscita è quello di Matias Moreno. Il difensore argentino, rientrato dal prestito al Levante, è nel mirino del Wrexham, che ha già trovato un'intesa con la Fiorentina per un trasferimento a titolo definitivo sulla base di 8,5 milioni di euro, con i viola che manterrebbero anche il 50% sulla futura rivendita del giocatore. A questo punto la decisione spetta a Moreno, chiamato a valutare la destinazione.

Non è l'unica operazione in uscita. Anche Amir Richardson è vicino a lasciare Firenze: il centrocampista è infatti in procinto di trasferirsi al Le Havre con la formula del prestito, corredato da un diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.