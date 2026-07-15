Calciomercato
La Fiorentina si rifà sotto per Joao Mario: contatti in corso con la Juventus
FirenzeViola.it
Fiorentina e Juventus tornano a parlarsi per Joao Mario: lo riferisce Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, ai microfoni di Radio FirenzeViola. Il terzino portoghese classe 2000, reduce da sei mesi in prestito al Bologna, è tornato a Torino ma sembra in uscita e i bianconeri monitorano la situazione. Ricordiamo che su Joao Mario nelle ultime ore erano stati registrati anche gli interessi di Sassuolo e Bologna.
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