JACK, Ottimismo sul rinnovo. Ok anche per Palladino

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola fa il punto sul mercato in casa viola, a partire dalla situazione spinosa legata ai rinnovi di Castrovilli e Bonaventura. Se per il trequartista pugliese non si sono registrati passi avanti nelle ultime ore, sono invece arrivate importanti novità riguardo al numero 5 gigliato. Il procuratore del centrocampista marchigiano Vincenzo Raiola nelle scorse ore ha sottolineato la volontà del suo assistito di rimanere lungo le rive dell'Arno, e ha confermato come un incontro con i dirigenti viola sia imminente.

In attesa delle prime mosse in entrata, anche Palladino ha avallato la conferma di Jack. A centrocampo poi la dirigenza toscana dovrà sicuramente intervenire, come conferma la trattativa per Vranckx. Oltre a lui poi gli altri nomi sono quelli, ormai noti, di Tessmann, Brescianini, Pobega e Colpani. Riguardo al reparto offensivo, considerando che 30 milioni sono considerati troppi per Retegui, la Fiorentina sta valutando le varie piste con calma e intanto sta cercando di piazzare i vari esuberi come Ikoné, Nzola e Amrabat. Quest'ultimo potrebbe diventare una pedina di scambio importante con il Galatasaray per Nicolò Zaniolo.