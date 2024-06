ITALIA, Ecco la probabile formazione anti-Svizzera

Quella di oggi pomeriggio alle 18:00 per gli Azzurri è la prima sfida da dentro fuori: agli ottavi di Euro 24, l’Italia incontra la Svizzera a Berlino. Il doppio confronto contro gli elvetici costò la qualificazione al mondiale in Qatar, e per questo motivo gli Azzurri, capitanati da Spalletti, cercheranno di vendicare quelle due partite. Dopo il gol di Zaccagni, senza il quale l’Italia non avrebbe ottenuto il pass per la seconda parte del torneo dopo la vittoria della Georgia contro il Portogallo, il commissario tecnico è pronto a fare scelte differenti. Ecco le probabili formazioni secondo la Gazzetta dello Sport:

Svizzera (3-4-2-1) - Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Stergiou, Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Rieder, Embolo. A disposizione: Mvogo, Kobel, Elvedi, Zesiger, Zakaria, Steffen, Zuber, Sierro, Shaqiri, Jashari, Vargas, Okafor, Duah, Amdouni. Commissario tecnico: Murat Yakin.

Italia (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Cristante, Fagioli, Barella; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy. A disposizione: Vicario, Meret, Dimarco, Buongiorno, Gatti, Bellanova, Cambiaso, Frattesi, Jorginho, Pellegrini, Raspadori, Retegui, Zaccagni, Folorunsho. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.