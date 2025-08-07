Itakura nel mirino dei viola, Gazzetta: "Ajax avanti rispetto alla Fiorentina"

Focus sulla difesa della Fiorentina nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il reparto è a posto - si legge - se non ci saranno scossoni ora non previsti. Ma i viola continuano a guardarsi intorno e Ko Itakura, giapponese classe ’97 del Borussia M’gladbach, sarebbe finito nel mirino. Valutato 12 milioni è da tempo nei radar dell’Ajax che ora è avanti rispetto alla Fiorentina.