Ipoteca sugli ottavi, Tuttosport: "Vanoli ha avuto le sue risposte"
L’edizione odierna di Tuttosport propone un focus sul successo della Fiorentina contro lo Jagiellonia. La squadra viola pur priva di molti big, da Kean a De Gea - si legge - , conquista una vittoria che l’avvicina agli ottavi di finale di Conference League. Se Vanoli si aspettava e auspicava una buona risposta da chi finora ha giocato di meno non è rimasto deluso così come i 350 tifosi al seguito. Su questa trasferta non certo fra le più agevoli dell’intera competizione pesavano molti fattori, le dure condizioni climatiche (temperatura ben al di sotto dello zero: alla fine ha pure nevischiato), il terreno di gioco, la capacità degli avversari (anche loro senza due dei suoi elementi più importanti, il capitano Romanczuk e il centravanti Pululu) di saper sfruttare la spinta della Chorten Arena.
Soprattutto però sulla Fiorentina, presentatasi con 9 giocatori italiani titolari, rischiava di pesare la situazione in campionato e l’attesa per il derby di lunedì col Pisa, tappa cruciale nella corsa salvezza. Invece è andata nel migliore dei modi.
