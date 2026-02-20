Franchi verso il sold out. La Nazione: "Già più di 20 mila col Pisa"
FirenzeViola.it
Fiorentina-Pisa è una gara attesa anche da parte dei tifosi. Secondo quanto riporta La Nazione, l’ultimo aggiornamento dalla biglietteria parla di oltre 20 mila spettatori viola già attesi sugli spalti. L’auspicio del club è che si possa arrivare al sold out nonostante l’orario delle 18:30 in un giorno feriale. In vendita restano circa duemila biglietti con ancora quattro giorni di vendita. L’obiettivo è rendere il Franchi un catino bollente pronto a spingere la Fiorentina.
Pubblicità
Rassegna stampa
La rivincita di Ranieri. In Polonia non hanno giocato bambini e giocatori finiti ma una Fiorentina vera. Sognare di vincere la Conference è la spinta per inseguire con più forza la salvezza. Con Paratici si fa calciodi Luca Calamai
Le più lette
1 La rivincita di Ranieri. In Polonia non hanno giocato bambini e giocatori finiti ma una Fiorentina vera. Sognare di vincere la Conference è la spinta per inseguire con più forza la salvezza. Con Paratici si fa calcio
Copertina
Lorenzo Di BenedettoLa vittoria del Lecce a Cagliari è un bene per la Fiorentina, ecco perché. La gara col Pisa sarà l'ennesimo esame e fino a ora i viola non ne hanno superato neanche uno. Prima la Conference, ma la salvezza vale troppo di più
Angelo GiorgettiFirenzeViolaLa Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com