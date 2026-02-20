Franchi verso il sold out. La Nazione: "Già più di 20 mila col Pisa"

Franchi verso il sold out. La Nazione: "Già più di 20 mila col Pisa"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 12:10Rassegna stampa
di Redazione FV

Fiorentina-Pisa è una gara attesa anche da parte dei tifosi. Secondo quanto riporta La Nazione, l’ultimo aggiornamento dalla biglietteria parla di oltre 20 mila spettatori viola già attesi sugli spalti. L’auspicio del club è che si possa arrivare al sold out nonostante l’orario delle 18:30 in un giorno feriale. In vendita restano circa duemila biglietti con ancora quattro giorni di vendita. L’obiettivo è rendere il Franchi un catino bollente pronto a spingere la Fiorentina. 