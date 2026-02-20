Ferrara su La Nazione: "La testa è cambiata, Vanoli sia soddisfatto"

Su La Nazione è presente il commento del giornalista Benedetto Ferrara a proposito di Jagiellonia-Fiorentina: “Il Vandalismo conquista la Polonia nel gelo con una sicurezza quasi sorprendente. Giorni e giorni a parlare di questa sfida come se fosse un intralcio al campionato. È chiaro che la partita col Pisa conta di piùt enendo conto della classifica che impone una vittoria nello scontro salvezza.

Ma prendere sul serio il passaggio europeo era importante, anche perché il turnover dava la possibilità a un bel po’ di panchinari di farsi notare: nella rincorsa in campionato ci sarà bisogno di tutti. […] La testa è cambiata, finalmente, E da questo punto di vista Vanoli può ritenersi soddisfatto. Niente è compiuto, ma la strada è quella giusta”.