La Viola sbanca Bialystok, Gazzetta: "Avversario però modesto"

La Gazzetta dello Sport analizza il trionfo della Fiorentina per 3-0 contro lo Jagiellonia e scrive che la squadra viola resta affezionata alla Conference, la coppa che le ha fatto vivere piccoli sogni europei. E più di tutti ci tengono Luca Ranieri e Rolando Mandragora, gli unici superstiti di questa Fiorentina in presa agli incubi salvezza ad aver giocato il playoff di tre anni fa, l’inizio del percorso che poi ha portato alla finale.

Sono proprio i senatori a indicare la via: il campionato chiama, ma i viola non vogliono ancora rinunciare al loro impegno infrasettimanale. A posteriori è difficile credere di aver avuto paura di un avversario così modesto e privo del suo attaccante migliore (Pululu), anche per questa Fiorentina B, con tanti titolari rimasti a casa per preparare la sfida salvezza con il Pisa.