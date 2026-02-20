Viola top, RepFi: "La Conference, da fastidio a opportunità"
Nell’analisi di Jagiellonia-Fiorentina 0-3, la Repubblica (ediz. Firenze) scrive che è andato tutto come nelle più rosee e più ottimistiche previsioni.
Una vittoria per indirizzare la qualificazione in vista della gara di ritorno di Firenze, rotazione degli uomini, con chance, ripagata dai fatti, per chi ha giocato meno, gestione delle forze in vista del campionato e della delicata sfida salvezza contro il Pisa e, soprattutto, voglia di onorare quella Conference che da fastidio può diventare in questo finale di stagione un’opportunità. La Fiorentina compie a pieno il proprio dovere, passa 3-0 in Polonia a Bialystok e mette una seria ipoteca sugli ottavi di finale regalandosi in una serata fredda, ma felice, tanti sorrisi in valigia utili per il campionato.
