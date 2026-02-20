Cecchi su La Nazione: "Bene così. Per lo spettacolo c'è il circo"

Il giornalista Stefano Cecchi ha affidato a La Nazione il proprio pensiero su Jagiellonia-Fiorentina: “La formazione sembrava fatta pensando al Pisa, 10 cambi rispetto alla formazione titolare indicavano questo. Se dunque alla fine la Fiorentina torna a casa con una vittoria netta che la lancia al prossimo turno di coppa, l’umore non può che essere di contentezza. E pazienza se, soprattutto nel primo tempo, si è visto pochissimo calcio. […] Da che mondo è mondo, le vittorie chiamano altre vittorie. Lo spettacolo? “Per quello c’è il circo”, diceva un allenatore oggi residente a Milano. Forse non a torto”.