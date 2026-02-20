Cecchi su La Nazione: "Bene così. Per lo spettacolo c'è il circo"
Il giornalista Stefano Cecchi ha affidato a La Nazione il proprio pensiero su Jagiellonia-Fiorentina: “La formazione sembrava fatta pensando al Pisa, 10 cambi rispetto alla formazione titolare indicavano questo. Se dunque alla fine la Fiorentina torna a casa con una vittoria netta che la lancia al prossimo turno di coppa, l’umore non può che essere di contentezza. E pazienza se, soprattutto nel primo tempo, si è visto pochissimo calcio. […] Da che mondo è mondo, le vittorie chiamano altre vittorie. Lo spettacolo? “Per quello c’è il circo”, diceva un allenatore oggi residente a Milano. Forse non a torto”.
La rivincita di Ranieri. In Polonia non hanno giocato bambini e giocatori finiti ma una Fiorentina vera. Sognare di vincere la Conference è la spinta per inseguire con più forza la salvezza. Con Paratici si fa calciodi Luca Calamai
Lorenzo Di BenedettoLa vittoria del Lecce a Cagliari è un bene per la Fiorentina, ecco perché. La gara col Pisa sarà l'ennesimo esame e fino a ora i viola non ne hanno superato neanche uno. Prima la Conference, ma la salvezza vale troppo di più
Angelo GiorgettiFirenzeViolaLa Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…
