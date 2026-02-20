FirenzeViola La Fiorentina rimaneggiata brilla in Europa e finalmente arrivano due vittorie consecutive

Le convocazioni di Vanoli avevano dato quasi un segnale di indifferenza se non di resa verso l'Europa a favore della corsa salvezza ed invece il tecnico torna a casa con più certezze. Chi quest'anno ha trovato meno spazio, tra scelte tecniche, errori ed infortuni, ed è rimasto così indietro nelle gerarchie stasera ha dato una prova di compattezza e di spirito di gruppo che ha portato alla vittoria nella gara di andata dei playoff di Conference, così come non era ancora accaduto in questa stagione.

Vecchia guardia sempre presente, nuovi in crescita

Ranieri e Mandragora hanno messo la firma sulla vittoria di ieri sera sia con una prova convincente che con i gol, dimostrando come la vecchia guardia non molli mai e sappia sempre trascinare il gruppo. Soprattutto Ranieri dimostra di aver buttato alle spalle il periodo negativo e le tante critiche, lo ha dimostrato a Como e si è confermato in Conference. E, fattore ancora più positivo, intorno a lui e Mandragora tutti hanno messo lo spirito giusto di chi vuole andare avanti anche in Europa e dare il proprio contributo alla Fiorentina.

Seconda vittoria consecutiva

C'è ancora la gara di ritorno da giocare per poter approdare agli ottavi di Conference, ma tre gol di margine danno fiducia per giovedì prossimo. E non solo. Aver sfatato il tabù della seconda vittoria consecutiva può dare la svolta tanto attesa in questa stagione e mai arrivata. Pisa sarà la cartina tornasole, con tre punti pesanti in palio. La Fiorentina dovrà dimostrare la stessa voglia di vincere e aiutarsi e lo stesso spirito di gruppo visti a Como e in questa partita di Conference. "Dobbiamo giocare da provinciali" ripetono Vanoli e Mandragora al 90', vedremo se tutta la Fiorentina recepirà il messaggio, big rimasti a Firenze compresi.