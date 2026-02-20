Polverosi sul CorSport: "Se non è svolta adesso, non lo è più”

Sul Corriere dello Sport - Stadio è presente un fondo a cura del giornalista Alberto Polverosi su Jagiellonia-Fiorentina. Eccone alcuni passaggi: “Un colpaccio viola: il massimo risultato (un ottimo risultato) con il minimo sforzo. Con i giovani e le riserve, ma anche con pieno merito, la Fiorentina è passata in Polonia e ha quasi chiuso la qualificazione agli ottavi di Conference. […] C’è un altro aspetto positivo che va preso in seria e piacevole considerazione nella gelida serata polacca: la Fiorentina aveva in campo nove italiani, molti giovani già nel giro delle Under azzurre, mentre lo Jagiellonia, squadra polacca, aveva solo cinque giocatori di casa.

[…] E poi è la prima volta in questa stagione che la Fiorentina vince due partite di fila, peraltro tutt’e due in trasferta. Se non svolta adesso, non svolta più”.