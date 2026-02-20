Moviola, CorSport: "Rigore netto. Chiaro il fuorigioco di Wdowik"
Il Corriere dello Sport - Stadio propone la moviola della sfida di ieri tra Jagiellonia e Fiorentina. Partiamo dalla fine: netto il rigore assegnato alla Fiorentina dall’arbitro Gishamer, l’entrata di Drachal ai danni di Piccoli è diretta sul giocatore, senza la possibilità di colpire il pallone, non difficile la valutazione di Gishamer. Chiaro anche il fuorigioco di Wdowik sulla rete annullata: al momento del passaggio di Pozo, è nettamente oltre Fortini, l’arbitro austriaco però torna sui suoi passi e assegna una punizione per un pestone di Fazzini su Imaz.
Al di là della originalità della decisione, manca , nel caso, il giallo.
