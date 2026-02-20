TAR respinge il ricorso, La Nazione: "Sconto ai tifosi della Roma"

La Nazione stamani fa il punto sulla decisione del TAR a proposito del ricorso dei tifosi di Roma, Fiorentina e Napoli dopo il divieto di trasferte per via degli scontri avvenuti in autostrada. I giudici hanno ribadito la natura preventiva e cautelare della misura: a un esame sommario - si legge nelle ordinanze - non emergono elementi di sufficiente fondatezza per annullarlo. C'è stata un'unica apertura, nei confronti dei tifosi della Roma: è stata ritenuta eccessiva l’estensione del divieto a tutti i residenti nella Regione Lazio, e non solo a quelli della provincia di Roma. 