TAR respinge il ricorso, La Nazione: "Sconto ai tifosi della Roma"
FirenzeViola.it
La Nazione stamani fa il punto sulla decisione del TAR a proposito del ricorso dei tifosi di Roma, Fiorentina e Napoli dopo il divieto di trasferte per via degli scontri avvenuti in autostrada. I giudici hanno ribadito la natura preventiva e cautelare della misura: a un esame sommario - si legge nelle ordinanze - non emergono elementi di sufficiente fondatezza per annullarlo. C'è stata un'unica apertura, nei confronti dei tifosi della Roma: è stata ritenuta eccessiva l’estensione del divieto a tutti i residenti nella Regione Lazio, e non solo a quelli della provincia di Roma.
Pubblicità
Rassegna stampa
La rivincita di Ranieri. In Polonia non hanno giocato bambini e giocatori finiti ma una Fiorentina vera. Sognare di vincere la Conference è la spinta per inseguire con più forza la salvezza. Con Paratici si fa calciodi Luca Calamai
Le più lette
1 La rivincita di Ranieri. In Polonia non hanno giocato bambini e giocatori finiti ma una Fiorentina vera. Sognare di vincere la Conference è la spinta per inseguire con più forza la salvezza. Con Paratici si fa calcio
Copertina
Lorenzo Di BenedettoLa vittoria del Lecce a Cagliari è un bene per la Fiorentina, ecco perché. La gara col Pisa sarà l'ennesimo esame e fino a ora i viola non ne hanno superato neanche uno. Prima la Conference, ma la salvezza vale troppo di più
Angelo GiorgettiFirenzeViolaLa Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com