Il peggiore, Cher Ndour non esalta: è da 6 per tutti i giornali FirenzeViola.it
Oggi alle 10:13
Redazione FV

Tra i giocatori meno appariscenti della Fiorentina, ieri, contro lo Jagiellonia c’è stato Cher Ndour. I giornali sportivi in edicola valutano la prestazione del centrocampista classe 2004 sufficiente e nulla più.

Cher Ndour - 

Gazzetta 6
CorFio 6
Nazione 6
CorSport 6
Tuttosport 6
RepFi 6