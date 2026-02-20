Mandragora "ingordo", CorSport: "Record di presenze e gol"
Il Corriere dello Sport - Stadio questa mattina dedica ampio spazio a Rolando Mandragora, definito "ingordo" perché, oltre a essere il giocatore viola con più presenze in Europa, ieri ha deciso di segnare il suo nono gol in Conference League. Nonché il suo primo di quest’anno nella competizione internazionale. L’ex Juventus diventa, così, il miglior marcatore della Fiorentina in Conference, ma anche il centrocampista con più reti nel torneo. L’ultimo gol europeo l’aveva siglato il 17 aprile 2025 contro il Celje, al ritorno degli scorsi quarti di finale.
Il peso specifico di “Rolly” è sotto gli occhi di tutti. Un gol di pregevole fattura, quello segnato allo Jagiellonia, oltre che di un’importanza inestimabile. Una pennellata da calcio di punizione misurata col goniometro, che si è adagiata all’incrocio dei pali. Laddove il portiere avversario Slawomir Abramowicz non sarebbe potuto arrivare.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati