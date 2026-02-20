Il migliore, i quotidiani premiano Luca Ranieri: sfilza di 7 e 7,5

Secondo i quotidiani in edicola quest’oggi, Luca Ranieri è stato il migliore della Fiorentina ieri a Bialystok. Il difensore ha dimostrato determinazione ed efficienza, segnando un gol pesantissimo. 

Luca Ranieri - 

Gazzetta 7
CorFio 7
Nazione 7,5
CorSport 7,5
Tuttosport 7 
RepFi 6,5 