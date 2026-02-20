FirenzeViola La Fiorentina ipoteca gli ottavi: la data dei sorteggi e le possibili avversarie

Con la vittoria di ieri sullo Jagiellonia, la Fiorentina ha ipotecato gli ottavi di finale di Conference League. Che si terranno il 12 marzo in casa, e il 19 marzo in trasferta. Se non ci saranno errori di sottovalutazione, giovedì prossimo al Franchi la squadra viola festeggerà il passaggio definitivo al turno a eliminazione diretta. Il cui sorteggio avrà luogo venerdì 27 febbraio. È prevista una nuova estrazione che abbinerà le vincenti dei playoff con una delle coppie di squadre agli ottavi.

La possibile avversaria dei viola.

Avversarie che peraltro sono già note: in caso di trionfo definitivo sullo Jagiellonia, la Fiorentina sa che affronterà una tra Strasburgo e Rakow. La squadra che non incontrerà la Fiorentina (o lo Jagiellonia…) sfiderà una tra Omonia e Rijeka, con quest’ultima che ieri ha avuto la meglio sui ciprioti per 1-0. Se tutto andrà bene, i viola giocheranno nel nord-est della Francia, dove è ubicata la sede ufficiale del Parlamento Europeo, oppure in Polonia, nella città di Czestochowa.

Prima il campionato, poi la coppa.

La Fiorentina è già focalizzata sulla partita di lunedì contro il Pisa, fondamentale per la corsa alla salvezza a cui i viola hanno scelto di dare la priorità considerando le rotazioni di ieri a Bialjstok. Ma, una volta archiviato l’impegno coi nerazzurri, testa ai playoff di ritorno con lo Jagiellonia per chiudere la pratica e inseguire un sogno parallelo al campionato e non per questo insignificante. Tutt’altro. La Viola sogna una coppa proprio nell’annata più paradossale di sempre.