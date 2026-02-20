Ora il Pisa, La Nazione: "Formazione pronta. Due soli interrogativi"

La Nazione si proietta alla sfida di lunedì contro il Pisa e scrive che la formazione è pressoché fatta: De Gea sarà al suo posto nonostante il piccolo problema al dito, Solomon si riprenderà una maglia da titolare avendo smaltito l’influenza. Poi ci saranno i vari Dodo, Pongracic, Parisi, Bresicanini e Fagioli, fino a Kean. All’appello sono pronti a rispondere quasi tutti. Il punto interrogativo - si legge - riguarda solo Gudmundsson e Rugani.