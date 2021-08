INTER, Sensi nell'affare Vlahovic: no della Viola

La Gazzetta dello Sport sottolinea come l'Inter abbia provato un tentativo per portare Dusan Vlahovic in nerazzurro. E per farlo, i dirigenti avrebbero messo sul piatto anche il prestito di Stefano Sensi, giocatore che piace alla Fiorentina. Neanche così però sono riusciti a smuovere le acque a Firenze: per Vlahovic ci vogliono una sessantina di milioni, considerata anche la concorrenza del Tottenham. Al momento il budget dell'Inter non permette uno sforzo economico del genere, anche se un cambio di strategia dalla Cina potrebbe far cambiare anche lo scenario.