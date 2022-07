INTER, Milenkovic primo nome dopo cessione Skriniar

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sulle operazioni in casa Inter. Per quanto riguarda la difesa, una volta completata la cessione di Skriniar, Marotta potrà lavorare per i sostituti in difesa. Il primo nome è quello di Nikola Milenkovic in uscita dalla Fiorentina e già bloccato di fatto, mentre andrà imbastita dall’inizio una trattativa con il Torino per il brasiliano Bremer.