Dragusin può cambiare qualche scenario dietro: Comuzzo in bilico

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Il Corriere Fiorentino in edicola si sofferma su Radu Dragusin e scrive che dopo il recupero dall’operazione al legamento crociato era finito fuori dai titolari di Roberto De Zerbi. Da qui la decisione di accettare la chiamata di Paratici rifiutando le avances del Fenerbahce (come vi avevamo anticipato su FirenzeViola.it) Per la società viola ha accettato un ingaggio più basso rispetto a quello che percepiva in Premier League: firmerà un quinquennale a 2 milioni netti a stagione.

Effetto domino?

Dopodiché il suo arrivo può cambiare qualche scenario in difesa. Mentre su Comuzzo l’apertura a una partenza può ampliarsi dal prestito a una cessione definitiva, ora anche il futuro di Pongracic è meno scontato, anche perché del gruppo dei centrali è Ranieri quello più certo di restare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.