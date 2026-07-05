Calciomercato
Dragusin, l'obbligo di riscatto per la Fiorentina scatta ad una condizione: ecco quale
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La Fiorentina ha chiuso il suo secondo colpo di mercato e si appresta ad accogliere Radu Dragusin, centrale di difesa di proprietà del Tottenham pronto a lasciare Londra senza mai aver conquistato i tifosi Spurs complici anche e soprattutto gli infortuni. L'affare è stato chiuso per il prestito con obbligo di riscatto da pagare a fine stagione, che scatta all'avverarsi di una condizione, cioè almeno 22 presenze con la maglia della Fiorentina.
Alla 22esima presenza dunque, la Fiorentina pagherà i 17,5 milioni di euro pattuiti con il Tottenham per il riscatto. Dragusin ha detto sì alla Fiorentina rifiutando - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - anche un'offerta del Fenerbahce, tra le altre.
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